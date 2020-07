Il doppiatore di Robert De Niro dà voce a una notte magica con la poesia di Dante

CAPALBIO – Una “notte di poesia” dedicata al genio di Dante. E’ in programma domani, sabato 18 luglio, alle 21.30 sul sagrato della chiesa di Borgo Carige (Capalbio, Grosseto) l’incontro organizzato da Fondazione Capalbio. Un appuntamento tra musica e poesia messo in scena dall’attore Stefano de Sando accompagnato, nella seconda parte della serata, da Jole Cannelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarra).

“Dante, ovvero la musica dell’endecasillabo” propone un breve viaggio nei ritmi e nella numerologia che accompagna la musica del sommo poeta. A partire dalla lettura di alcuni sonetti tratti da “Le rime” e da “La vita nova”, passando per il quinto e il trentatreesimo canto dell’Inferno, De Sando accompagnerà gli spettatori in un viaggio indimenticabile che dà spazio alla straordinaria attualità del poeta fiorentino e ad alcuni dei suoi “incontri” immaginari più celebri.

La seconda parte della serata “Versi sul pentagramma” sarà dedicata ai poeti delle musica leggera interpretati da Jole Cannelli e Leonardo Marcucci.

Stefano De Sando. Attore e doppiatore, è la voce “italiana”, tra gli altri, di Robert De Niro, di James Gandolfini il Tony de “I Soprano” e di Re Robert Baratheon (interpretato dall’attore Mark Addy) nella serie cult “Il trono di spade”. In teatro ha lavorato con la compagnia di Vittorio Gassman e ha portato in scena “Amici miei” , al cinema ha recitato di recente in “Dna- Decisamente non adatti” di Lillo & Greg, mentre in televisione ha partecipato a molte serie, tra cui “Elisa di Rivombrosa”, “Il maresciallo Rocca” e la miniserie “Papa Luciani – Il sorriso di Dio”.

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. Domenica alle 21 appuntamento per i più piccoli a Capalbio Scalo, con l’antico teatro dei burattini che porta in scena “Il coniglio Bing”. Venerdì 24 luglio, inaugurazione della mostra “Augmented Liberty” e primo appuntamento con il documentario “Honeyland” per il “Premio Lux”, premio cinematografico del Parlamento Europeo. La musica tornerà protagonista del cartellone estivo di Capalbio sabato 25 luglio con l’imperdibile concerto d’archi del Quartetto di Cremona, dedicato alla memoria del console Filippo Nicosia, capalbiese d’adozione, prematuramente scomparso, mentre giovedì 30 luglio si parla di disabilità a partire dal film-documentario “Se ti abbraccio non aver paura” di Niccolò Maria Pagani.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti e per partecipare è necessario rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina.

La stagione estiva “E-state a Capalbio” è resa possibile anche grazie al contributo di Banca Tema. Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamando questi numeri 338 9315275 (per informazioni su FilmInsieme) o 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviando un’email a fondazionecapalbio@gmail.com.