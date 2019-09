Il Disco Village saluta l’estate con il rapper Gemitaiz

FOLLONICA – Sabato 14 settembre Disco Village-Baluba saluta l’estate 2019 con una notte da sold out: ospite d’eccezione sarà il rapper Gemitaiz e nel privè è in programma un party imperdibile. È stata una stagione ricca di momenti da ricordare, grandi nomi della musica italiana e dello show business hanno reso le notti della discoteca uniche.

Adesso è tempo di dare l’arrivederci alla prossima estate e per farlo lo staff del Disco Village-Baluba ha organizzato una grande festa. Sabato 14 settembre sul palco del locale ci sarà Gemitaiz. L’ultimo album di Davide De Luca è uscito ad aprile 2018 ma ancora è tra i più ascoltati. “Davide” è forse il suo lavoro migliore, frutto della maturità di un artista che da anni cavalca le scene della musica rap italiana. A Gemitaiz non importa essere compreso, le sue rime raccontano storie e il pubblico ha premiato il suo stile.

Se al Disco Village suona la musica del rapper romano, al Baluba è tempo di Closing party: un evento per salutare il 2019 nel migliore dei modi, sempre con il sound di Ricky Birickyno e Paolino dj. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.