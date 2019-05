“Il demonio esiste, ma non ci fa paura” : la storia di un esorcismo

POLVEROSA – Domenicai 9 maggio, alle 21 nella chiesa della Madonna di Loreto in Polverosa, sarà presentato «Il mio amico Odis», un libro di don Mariano Landini che narra la storia di un esorcismo del tutto particolare.

Il libro è stato riedito a livello nazionale dall’editrice Porziuncola di Assisi in una nuova versione riveduta, modificata e corretta, rispetto a quella diffusa a livello locale.

Nell’occasione si terrà anche un incontro-dibattito “Il demonio esiste, ma non ci fa paura” con il vescovo padre Giovanni Roncari e l’autore del libro sul tema.

L’incontro sarà animato dal coro parrocchiale di Polverosa

Mariano Landini è nato a Porto Santo Stefano (Gr.) il 14 maggio 1955. Laureatosi in giurisprudenza presso l’università La Sapienza di Roma, è entrato in Seminario a Siena ed è stato ordinato sacerdote per la sua diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello il 1 maggio 1987.

Negli anni è stato parroco di diverse parrocchie della vasta diocesi della Toscana meridionale ed ha ricoperto vari ruoli al servizio della Chiesa locale, il più rilevante dei quali è la redazione del Settimanale diocesano ToscanaOggi – Confronto, che guida da quasi un trentennio.

Giornalista pubblicista, ha pubblicato, nell’ordine, i seguenti libri: «Il Preposto – diario di un prete di Maremma»; «Il mio amico Odis »(prima edizione); «Solino Blu»; «Mia sorella Caterina» e «Il mio amico Odis».