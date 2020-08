Il David di Donatello Edoardo Pesce in scena con il suo spettacolo “Kitarrevvòce”

PIOMBINO – David di Donatello come migliore attore non protagonista per il pluripremiato Dogman, Edoardo Pesce porta in scena, sabato 8 agosto, il suo “Kitarrevvòce”. Sul palco insieme all’attore il musicista Stefano Scarfone.

Uno spettacolo di teatro/canzone in cui l’attore alterna dei suoi brani inediti scritti in chiave Blues a monologhi esilaranti.

Edoardo Pesce, attore di cinema e tv, si cimenta magistralmente in questo one man show portando con sé tutta l’esperienza dell’Orchestraccia, famoso gruppo musicale di cui fa parte.

Tra monologhi, battute e canzoni inedite, brani della tradizione romana riarrangiati, Pesce si racconta attraverso la musica, affrontando con ironia svariati temi, dallo sfruttamento del lavoro nero alla vita di periferia fino all’amore.

Ingresso libero ma posti limitati.

Biglietti prenotabili su EVENTIPIOMBINO.IT

Piazzale di alaggio ore 21.45