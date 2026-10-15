GROSSETO – Paolo Giorgi, grossetano di nascita, torna a esporre nella sua città natale e lo fa nella medesima piccola e preziosa Galleria Comunale dove già nel lontano 1983 espose un unico grande quadro insieme agli studi preparatori, ed oggi invece un ciclo di grandi acquerelli in dedica ai luoghi della sua prima infanzia e su tutti la Piazza delle Catene, epicentro della vita cittadina.

Il pretesto: una singolare fotografia molto grande, esasperatamente orizzontale e in bianco e nero che tuttavia Giorgi non ricorda come sia e tramite chi sia arrivata nel suo studio a Roma dove vive. La foto con toni molto caldi e garbatamente contrastanti è proprio la piazza, il suo grande monumento centrale, commissionato a Luigi Magi che, nativo di Asciano, lo eseguì nel 1846 proprio per la piazza Dante, per omaggiare Leopoldo II di Lorena, bonificatore della Maremma e, per i cittadini, da sempre Canapone, pare, per la sua capigliatura, che venne descritta come di un color biondo vicino alla canapa.

Giorgi ha dipinto i suoi acquerelli con quella che in ogni occasione addita come la sostanza della pittura figurativa, ovvero “il recupero della difficoltà” e quindi una caparbia e cosciente manualità, in alternativa al concettualismo dilagante che ha finito per divorare l’oggetto, ovvero il quadro, il dipinto.

Lo fa ponendo la grande fotografia come fosse un poster a parete, sopra al suo tavolo di lavoro dove allinea scrupolosamente le nature morte che sono ormai, insieme ai tappeti geometrici, la sua cifra, la sua riconoscibilità, quando si dedica a lavori diversi dai suoi interni con figure.

Le logge, scuri antri di fondo, corredano i palazzi sui quali si affacciano le finestre, due delle quali, ci dice nella sua prefazione alla mostra, erano quelle dove abitava una parente cara e affettuosa. Insomma la memoria, il vissuto, ma espressi con fantasia e pensiero senza viete e stucchevoli retoriche, oleografie lontanissime dall’oggettività carica di dettagli di cui Giorgi correda laboriosamente ogni sua opera.

L’artista Paolo Giorgi è nato a Grosseto nel novembre 1940, vive a Roma. Un ciclo di dipinti su La montagna incantata di Thomas Mann, nel 1984, lo pone all’attenzione della critica più provveduta.

Mostre personali in gallerie di Milano, Jesi, Brescia, Pisa, Genova, Pietrasanta, Ferrara, Bologna, Roma; è invitato a tre edizioni della Quadriennale: 1988, 1989, 2005 e nel 2011 alla Biennale di Venezia, Padiglione Italia, alle Corderie dell’Arsenale.

Nel 2018, presso la Sala delle Risonanze dell’Auditorium Parco della Musica, è ordinata la mostra del suo ciclo di dipinti in dedica al melologo di Richard Strauss Enoch Arden.

Nel 2018 espone, presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, 12 acquerelli sulla figura di Gustav Mahler, poi ospitata nel 2019 presso il Kulturzentrum di Toblach-Dobbiaco.

Nel 2022 espone grandi acquerelli presso la Galleria Civico 1 di Carrara. Nel 2023 è ordinata presso il Cassero Mediceo di Grosseto una sua mostra di opere recenti, mentre, nello stesso anno, presso il Cenacolo del Complesso Valdina della Camera dei Deputati, sono esposti i 24 piccoli dipinti del ciclo Il mare intorno a noi: nella letteratura, musica, pittura e poesia.

Molte le collettive al suo attivo a Sperlonga, Torre Truglia, a Roma presso la Fondazione Primoli e la Galleria 28 Piazza di Pietra per l’omaggio a Giacomo Puccini a cento anni dalla morte. Due sue opere sono oggi in collezione presso il Museo MACRO di Roma, provenienti dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna.

Sala d’Arte P. Pascucci – Galleria Modigliani

Paolo Giorgi – “Il cuore in una Piazza”

Inaugurazione 17 ottobre 2026 ore 18.00

La mostra sarà aperta dal 17 ottobre al 7 novembre 2026

Orario: lunedì – sabato 18.00 – 19.30

Giorno di chiusura: domenica