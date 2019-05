Il critico Romano Luperini a Montemerano per parlare di letteratura e contemporaneità

MONTEMERANO – Sabato 11 maggio, ore 17, alla Biblioteca di Storia dell’arte di Montemerano, nel comune di Manciano, si svolgerà incontro letterario “Storicizzare la contemporaneità letteraria” con Romano Luperini.

Romano Luperini è uno dei massimi esponenti della critica letteraria italiana. Ha insegnato letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Siena ed è professore aggiunto all’Università di Toronto (Canada).

Oltre a dirigere riviste e collane di letteratura e di critica letteraria, è autore di un gran numero di saggi di critica letteraria. Si è occupato in prevalenza della stagione storico-letteraria compresa fra Naturalismo e Avanguardia, con una particolare attenzione per Giovanni Verga e Federigo Tozzi, ma anche di poesia del Novecento (Eugenio Montale e Franco Fortini), e delle questioni epistemologiche e retoriche legate al problema dell’allegoria.

La sua scrittura si contraddistingue per l’estrema chiarezza e concisione formale, unita alla precisione degli sfondi storici e all’evidenza delle posizioni critiche.

Da sempre impegnato per un miglior raccordo fra università e scuola, è coautore del libro di testo “La scrittura e l’interpretazione. Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea”, uscito per la prima volta nel 1996 e oggi in uso in circa un quarto delle classi di letteratura dei licei.

Nel 2013, con Cataldi, ha curato un nuovo manuale intitolato “La letteratura e noi”.

Negli ultimi anni ha scritto, per diversi autori, anche vari romanzi come “I salici sono piante acquatiche”, “L’età estrema”, “L’uso della vita”, “La rancura” e “L’ultima sillaba del verso”.

Il suo ultimo libro, pubblicato da Carocci editore nel 2018, è intitolato “Dal modernismo a oggi- storicizzare la contemporaneità”, e propone una serie di stimolanti saggi di critica letteraria in tema con l’argomento che verrà trattato nell’incontro montemeranese.

La conversazione sarà introdotta da Lucio Niccolai.