Il coro Santa Barbara ricorda il suo fondatore con una rassegna musicale

MASSA MARITTIMA – Tutto pronto a Massa Marittima per il prossimo fine settimana: il primo appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 17 nella Chiesa di Sant’Agostino con la celebrazione della Santa Messa di Suffragio in ricordo di don Luigi Rossi fondatore del Coro Santa Barbara e di don Omero Martini, Primo maestro, presieduta dal parroco e animata dal Santa Barbara con i Sacri Mottetti e la Missa De Angelis di Domenico Bartolucci.

Il secondo appuntamento è per il giorno successivo, il 16 febbraio alle 17.30 sempre nella Chiesa di Sant’Agostino dove si svolgerà la seconda rassegna musicale Don Omero Martini che sarà impreziosita dalla presenza di quattro corali: “Coro Città di Piero Domenico Stella” di Sansepolcro, “Corale Sangimignanese” di San Gimignano, “Kastalia Ensemble Voce Femminile” di Arezzo e il Coro Santa Barbara di Massa Marittima.

“Saranno oltre 100 i coristi che si esibiranno” dichiara il presidente Sandro Poli, “la forza del coro è il gruppo, la voglia di cantare e di stare insieme – la rassegna è alla sua seconda edizione, ed il Coro è orgoglioso della sua storia che parte dal lontano 1952 e che con grande impegno quotidiano lo ha portato alle soglie del 70esimo anno di attività. Per l’edizione di quest’anno non possiamo che ringraziare l’Unità pastorale di Massa Marittima, l’amministrazione comunale ed i cori che vi prenderanno parte. Per questo invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

L’ingresso è libero.