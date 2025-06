SCARLINO – Il Comune di Scarlino patrocina l’iniziativa “Slotmob – Un bar senza slot ha più spazio per le persone”, in programma sabato 21 giugno, dalle 10 alle 12 in piazza Agresti 1, Scarlino Scalo.

L’evento è promosso dal movimento nazionale Slotmob con la collaborazione del coordinamento Vita e di numerose associazioni locali, e si inserisce nel contesto della mobilitazione nazionale per liberarci dall’azzardo di massa. L’obiettivo è premiare e valorizzare quegli esercizi commerciali che hanno scelto di dire no alle slot machine, contribuendo a creare spazi pubblici sani, accoglienti e orientati al benessere delle persone.

Durante la mattinata si terrà un momento di gioco condiviso aperto a tutte le età, con attività inclusive che promuovono la socialità e il gioco sano. Saranno premiati due bar virtuosi del territorio, che hanno scelto di essere liberi dall’azzardo.

Il movimento Slotmob, attivo dal 2013, si distingue per iniziative dal basso che celebrano le scelte coraggiose di cittadini e commercianti che rifiutano la logica dell’azzardo e dei suoi effetti negativi sulla comunità.