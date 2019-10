“Il componimento inculto”: il genio di Leonardo da Vinci nell’incontro per i 500 anni dalla sua morte

GROSSETO – L’Associazione archeologica maremmana, con il patrocinio della Provincia e il Comune di Grosseto e in collaborazione con l’Archivio di Stato, per celebrare i 500 anni dalla sua morte, indice la conferenza “Il componimento inculto di Leonardo da Vinci“. Relatrice: Vera Giommoni (architetto e storica dell’arte); letture dai testi di Leonardo a cura di Marcello Nieri (ex dirigente scolastico e scrittore).

“Il fascino misterioso di questo genio poliedrico continua ad ammaliarci, non solo attraverso la bellezza eterna delle sue opere, ma soprattutto per la concezione della scienza e dell’arte – racconta Giuseppa Maria Scollo Abeti, presidente dell’associazione -. L’artista ci coinvolge ancora oggi per la modernità del suo pensiero, genio fuori dal tempo si è opposto all’idealismo neoplatonico dell’Accademia di Marsilio Ficino, e ha portato una vera e propria rivoluzione all’interno del Rinascimento. Per Leonardo tutto è immanenza, lascio quindi a lui il commento al titolo scelto: “… o tu compositore delle storie … componi grossamente le membra delle tue figure …. per che tu hai a intendere che se tal componimento inculto ti reussirà appropriato alla tua invenzione, tanto maggiormente sattisfarà essendo poi ornato della perfectione appropriata a tutte le sue parti”.

Appuntamento all’Archivio di Stato, piazza Socci, giovedì 24 ottobre alle 16.

