MASSA MARITTIMA – La mostra personale di Gaia Bizzarri “Il colore incontra la natura” alla Galleria Spaziografico dal 7 al 25 settembre 2024. Inaugurazione sabato 7 settembre alle 18.

Galleria Spaziografico ha voluto dedicare all’arte al femminile tre mostre consecutive e con questa personale si conclude il ciclo.

Gaia Bizzarri presenta l’ultimo periodo del suo percorso stilistico, tecnico e creativo, nel quale si percepisce con chiarezza il filo conduttore che la anima: la Natura, scelta come soggetto primario e interpretata attraverso il Colore, a volte aderente alla realtà, a volte no; in questo caso, completamente superata dall’atto creativo che risolve la sua poetica.

La mostra, curata da Gian Paolo Bonesini, che inaugura in Vicolo del Ciambellano a Massa Marittima (GR) sabato 7 settembre alle ore 18.00 e rimane aperta fino al 25 settembre tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.30.