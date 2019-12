Il clarinetto e la fisarmonica del duo Lanzini – Luti in concerto: appuntamento a teatro

ARCIDOSSO – Sarà un concerto natalizio dai ritmi davvero frizzanti quello che sarà offerto dal Duo composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e Samuele Luti alla fisarmonica venerdì 20 dicembre prossimo alle 21 presso il grazioso Teatro degli Unanimi di Arcidosso.

Organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco di Arcidosso, il concerto vede tornare sulle scene locali un duo musicale molto collaudato, quale quello formato dal clarinettista grossetano Lanzini e il fisarmonicista massetano Luti, due artisti provenienti da due “mondi” musicali, quali la musica classica per il primo e il jazz per il secondo, apparentemente molto diversi ma di fatto estremamente complementari e che divertiranno il pubblico con un programma davvero frizzante.

Le musiche dell’epopea della radio e del musical (All of Me, Hello Dolly, Mille Lire al Mese) si intrecceranno con i più bei brani di Astor Piazzolla e di Richard Galliano per poi concludere in crescendo con due “classici” quali “La Cumparsita” di Matos Rodriguez e la “Ciarda” di Vittorio Monti.

Un modo insomma molto simpatico e brioso per fare gli auguri di Natale e Buone Feste da parte del sindaco Jacopo Marini, del presidente della Pro Loco Lara Banchini, e dell’associazione Amici del Quartetto. L’ingresso è gratuito.