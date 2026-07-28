ISOLA DEL GIGLIO – Proseguono gli appuntamenti dell’estate del Circolo Culturale Gigliese, che giovedì 30 luglio 2026, alle ore 19.00, presenterà il libro “La sinfonia del Pianello” di Palma Silvestri nei suggestivi locali dell’ex Trione a Giglio Castello, gentilmente messi a disposizione dalla Tenuta vitivinicola Isola nel Giglio.

A dialogare con l’autrice saranno il giornalista Fabio Martini e la presidente del Circolo Culturale Gigliese Paola Muti, in una serata dedicata a un’opera che racconta il Giglio con uno sguardo originale, profondo e ricco di sensibilità.

Il Circolo ha scelto di promuovere questo libro perché rappresenta un importante contributo alla tutela della memoria e dell’identità dell’isola. Palma Silvestri costruisce infatti un racconto che richiama, per impostazione e forza evocativa, la celebre Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Anche qui è il camposanto a diventare il luogo da cui la memoria riprende voce: le anime di chi ha vissuto il paese sembrano tornare a raccontare la propria storia, restituendo vita a un mondo che rischia di essere dimenticato.

Con una successione di epitaffi in versi liberi, l’autrice ricompone il mosaico umano di Giglio Castello di un tempo, quella precedente alla modernità: contadini, minatori, scalpellini, pastori, ma anche gli asini, le capre, le galline e tutti quegli elementi che facevano parte della quotidianità di una comunità profondamente legata alla terra. Ne nasce un affresco corale in cui persone, luoghi e natura si fondono, restituendo al lettore un’immagine autentica dell’isola e delle sue radici.

Come osserva Laura Tabegna nell’introduzione al volume, un luogo si conosce davvero soltanto quando lo si guarda con gli occhi di chi lo ama. Ed è proprio questo il dono che Palma Silvestri offre ai lettori: uno sguardo capace di ascoltare l’anima del Giglio e di trasformare i suoi luoghi in custodi di memoria. I palmenti, i sentieri, il camposanto e le antiche pietre non sono semplici testimonianze del passato, ma diventano simboli di un’identità che continua a vivere e a parlare alle nuove generazioni.

“La sinfonia del Pianello” è così molto più di un libro: è un viaggio nella memoria collettiva del Giglio, un invito a fermarsi, ad ascoltare e a riscoprire il valore delle proprie radici. Un’opera che emoziona perché racconta una comunità attraverso le persone che l’hanno costruita e amata, consegnando al presente un patrimonio di storie, tradizioni e umanità.

Con “La sinfonia del Pianello” l’autrice completa una trilogia di volumi cominciata nel 2005 con il libro “Nella mia isola – palmenti e capannelli” e proseguita nel 2016 con “I racconti del Castello”.

Il Circolo Culturale Gigliese invita cittadini, ospiti e tutti coloro che amano la storia e la cultura dell’isola a partecipare a questo incontro, che sarà non solo la presentazione di un libro, ma un’occasione per condividere e custodire una parte preziosa della memoria gigliese.

L’ingresso è libero.