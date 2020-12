Il circolo Arci di Manciano riapre per il tesseramento: e arriva il calendario del palio delle botti

MANCIANO – «Sino a domani, mercoledì 23 dicembre, saremo al circolo Arci si Manciano dalle 15 alle 18. In presenza, in carne e ossa, dal vivo, per distribuire il calendario 2021, una bottiglia di vino, una delle nostre magliette o un libro, per tesserare chi desidera sostenerci» così i soci invitano i cittadini nella sede dell’Arci. «Il calendario Arci 2021 lo trovate anche in biblioteca, all’Erboristeria Il Mirto e da Ione Acconciature».

«Dieci anni ci separano dall’inizio dell’avventura del Palio delle Botti di Manciano, durante i quali questo grande gioco si è sviluppato, arricchito, ha colorato il paese, è entrato nelle case e nelle famiglie; e il collettivo dispiacere per non aver potuto celebrare, per l’emergenza sanitaria, proprio l’edizione che avrebbe sancito il suo primo decennio di vita, è la migliore testimonianza dell’affetto che ormai il paese prova per questa manifestazione».

«”Manciano e i suoi rioni” è l’undicesimo calendario pubblicato dal Circolo Arci Manciano, che desidera ringraziare il Comitato Bottai Mancianesi – Palio delle Botti e non solo per l’interessamento mostrato per questo progetto, per l’aiuto fornitoci e soprattutto per il suo impegno a portare avanti questa tradizione che riteniamo poter dire ormai parte integrante della nostra vita sociale. Ringraziamo anche Massimo Bondi, Renzo Cappelletti (la foto di maggio è un suo scatto degli anni Settanta), Tiziano Coli, Camilla Vittori e tutti quelli che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di questo calendario con le fotografie o con le loro testimonianze. Rendendolo – in qualche modo – un’opera collettiva e anche questa una particolare tradizione da conservare con cura».