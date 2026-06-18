GROSSETO – Cinema horror d’autore al Molino hub. Sabato 20 giugno, l’associazione culturale Chiasso Cult presenta una serata speciale in collaborazione con Clan e Kansassiti: a partire dalle 21, il salotto all’aperto del Molino Hub (via del Molino a Vento – Grosseto) ospiterà l’anteprima ufficiale del DarkSide Maremma 2026, il festival dedicato al cinema di genere italiano atteso per il prossimo settembre.

Ospite d’onore della serata sarà il regista Paolo Strippoli, uno dei nomi più talentuosi del nuovo panorama horror e thriller italiano. Strippoli incontrerà il pubblico per presentare e raccontare la sua ultima fatica cinematografica, il pluripremiato lungometraggio “La valle dei sorrisi”, che verrà proiettato subito dopo il dibattito.

Classe 1993, Paolo Strippoli si è imposto rapidamente all’attenzione della critica e del grande pubblico come uno dei registi capaci di rinvigorire il cinema di genere in Italia, raccogliendo l’eredità dei grandi maestri del passato e contaminandola con una sensibilità contemporanea, psicologica e profondamente inquietante. Dopo il folgorante esordio alla co-regia con A Classic Horror Story (2021) – che gli è valso il premio per la miglior regia al Taormina Film Fest e un enorme successo internazionale su Netflix – e il successivo, acclamato dramma horror Piove (2022), Strippoli ha confermato con il suo ultimo lavoro una cifra stilistica unica, fatta di atmosfere tese, cura millimetrica della messa in scena e una straordinaria capacità di scavare nei traumi umani.

Ne “La valle dei sorrisi” siamo a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. I suoi abitanti sono tutti insolitamente felici. Sembra la destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, interpretato da Michele Riondino, tormentato da un passato misterioso. Grazie all’incontro con Michela, la giovane proprietaria della locanda del paese, il professore scopre che dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l’angelo di Remis.

Si tratta di un’opera potente che si muove magistralmente tra il thriller psicologico e l’horror d’atmosfera. Il film esplora i meccanismi del dolore, del senso di colpa e delle apparenze dietro cui si nascondono intere comunità, trascinando lo spettatore in un vortice di tensione e mistero. Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025, la pellicola ha ricevuto riconoscimenti nei festival italiani più importanti, come il Premio Solinas, il Festival di Porretta Terme e il David di Donatello., consacrando definitivamente Strippoli come una voce imprescindibile del nostro cinema.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 21.00 presso lo spazio esterno del Molino Hub. L’ingresso all’evento è riservato ai soci delle associazioni Clan e Kansassiti. Per chi non fosse ancora in possesso della tessera associativa, sarà possibile tesserarsi direttamente sul posto al costo di 5 euro.