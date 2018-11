“Il cibo nell’arte dal Rinascimento al Barocco”: appuntamento al Magma

FOLLONICA – “Il cibo nell’arte dal Rinascimento al Barocco” è il seminario, a cura di Sergio Tognarelli, che si terrà il primo dicembre nella Sala dei fantasmi del museo Magma di Follonica, a partire dalle 16.

L’incontro è promosso dall’Associazione Onlus Kore, all’interno del fortunato ciclo “I Sabati di Kore…metti in circolo il tuo dono”, presenta il Seminario: “La rappresentazione del cibo nell’arte” a cura del Dr. Sergio Tograrelli, medico e psicoterapeuta. Il tema è quello del cibo come energia che permette la vita. Attraverso la proiezione di una serie di immagini verranno passate in rassegna le modalità di rappresentazione del cibo nelle varie epoche, dalle incisioni rupestri fino all’arte contemporanea e alla sua forma più mediatica cioè la pubblicità (con particolare riferimento al periodo che va dal Rinascimento al Barocco), evidenziando come è mutato nel tempo il nostro rapporto con esso.

Nel corso dell’iniziativa interverranno Daniela Cecchi, psicologa, psicoterapeuta già presidente della suddetta Associazione e l’architetto Barbara Catalani, assessore alle Politiche Culturali dell’Amministrazione di Follonica che patrocina l’evento.

Ingresso gratuito.