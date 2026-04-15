ARCIDOSSO – Sabato 18 aprile, alle ore 11, il Castello Aldobrandesco di Arcidosso ospita la presentazione del progetto Il Castello dei Mutamenti – Arti, Paesaggi, Utopie, che prevede due residenze artistiche della durata di sei mesi ciascuna, ospitate nel Castello Aldobrandesco di Arcidosso nel 2026 e 2027. Il percorso offrirà ai partecipanti selezionati l’opportunità di sviluppare progetti di ricerca e produzione artistica contemporanea in relazione con il paesaggio, la comunità locale e il patrimonio culturale del territorio, attraverso momenti di confronto pubblico, restituzioni e attività partecipative. Nella giornata del 18 partirà la prima call per la richiesta delle candidature.

Il progetto è promosso da Accademia Mutamenti e WAV-e, in collaborazione con il Comune di Arcidosso, e si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale che punta a rafforzare il ruolo del territorio come luogo di produzione artistica contemporanea, ed è realizzato nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027, con il sostegno di Regione Toscana, Giovanisì e il finanziamento dell’Unione Europea.

Ad aprire l’incontro saranno il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini e l’assessore alla Cultura Ugo Quattrini.

Seguiranno gli interventi di Giorgio Zorcù di Accademia Mutamenti, che presenterà il progetto, dedicato alle arti contemporanee e al dialogo tra arte, paesaggio e comunità; Aldo Lazzeri di WAV-e, con un focus sulla relazione tra linguaggi artistici della contemporaneità e comunicazione digitale; Edoardo Milesi, con una riflessione dedicata all’architettura per il paesaggio e Michele Guidarini, con un intervento dedicato al rapporto tra arte e paesaggio urbano, attraverso linguaggi contemporanei e sperimentazioni visive, tra cui il videomapping e altre possibili applicazioni artistiche sul territorio.

L’incontro prevede inoltre uno spazio dedicato al dibattito con il pubblico. Al termine seguirà un momento conviviale.