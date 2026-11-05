CASTEL DEL PIANO – L’Associazione “Ildebrando Imberciadori” presenta sabato 7 novembre 2026, alle ore 17.30, il libro Il Monte Amiata e i suoi castagneti. Storia e tradizioni dal Medioevo all’Età contemporanea di Walter Bani, pubblicato da Effigi. L’incontro si terrà a Palazzo Nerucci, in Piazza Colonna 1 a Castel del Piano.

Il volume racconta il legame tra la montagna e il castagno attraverso quasi mille anni di storia: dalle comunità medievali che ne fecero la base della propria sussistenza fino alle trasformazioni dell’Età contemporanea. Un percorso che tiene insieme economia, paesaggio, lavoro e tradizioni, e che restituisce il ruolo centrale del castagneto nella vita dei paesi amiatini.

A dialogare con l’autore saranno Federico Badini per il Comune di Castel del Piano, Fiora Imberciadori, presidente dell’Associazione “Ildebrando Imberciadori”, Lorenzo Fazzi, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, e Sandra Bartolai dell’Associazione Castagna del Monte Amiata IGP.

“Il castagno è una delle chiavi per leggere la storia di questa montagna. Con il libro di Walter Bani proseguiamo il lavoro che la nostra associazione porta avanti per far conoscere la cultura e la memoria dell’Amiata, e lo facciamo nel periodo dell’anno in cui la castagna torna protagonista dei nostri paesi.” afferma Fiora Imberciadori, presidente dell’associazione organizzatrice.

La presentazione arriva nel pieno e a chiudere la stagione autunnale, quando la castagna del Monte Amiata ha animato feste, mercati e tavole del territorio, e offre l’occasione per guardare a questo prodotto non solo come eccellenza agroalimentare ma come patrimonio storico e culturale condiviso.

Informazioni

· Data: sabato 7 novembre 2026, ore 17.30

· Luogo: Palazzo Nerucci, Piazza Colonna 1, Castel del Piano (GR)

· Ingresso: libero