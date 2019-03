Il Carnevaletto raccontato dai ragazzi: la mostra “Gli occhi del carnevale” celebra il 50esimo

ORBETELLO – Si chiama gli “Occhi del carnevale” la mostra che, dal 2 al 9 marzo, andrà ad arricchire gli eventi organizzati per la celebrazione della 50esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi. L’esposizione, allestita nella sala ex Frontone in piazza della Repubblica, comprende le opere degli studenti degli Istituti comprensivi di Orbetello e di Albinia, dall’infanzia alle medie, degli ospiti della Residenza per anziani Costa d’Argento e del Centro Mare. L’evento sarà inaugurato sabato 2 marzo alle 19 con un piccolo aperitivo e alla presenza del circolo filatelico di Orbetello, che completerà la mostra con la presenza delle splendide cartoline realizzate per celebrare il 50esimo del Carnevaletto.

«Un evento – spiega l’associazione Carnevaletto – che abbiamo voluto con forza, in quanto la manifestazione fa parte del patrimonio culturale del nostro territorio e tutti, a partire dai bambini, devono sentirsi coinvolti. Quest’anno, per la prima volta, siamo entrati nelle scuole a “insegnare il Carnevaletto” con un progetto didattico strutturato, molto apprezzato dai ragazzi che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito di realizzare disegni e maschere da esporre nella sala Ex Frontone».

“Il carro che vorrei” è il titolo del lavoro che è stato affidato ai bambini dell’infanzia e delle elementari, i quali hanno realizzato tanti coloratissimi disegni e anche alcune sculture. “La maschera che vorrei” è, invece, il lavoro affidato agli studenti delle scuole medie che hanno creato delle vere e proprie opere d’arte, tra maschere per gli occhi e a viso intero, insieme a due abiti, esposti grazie ai manichini realizzati artigianalmente dai carristi di Neghelli.

I docenti dell’istituto Comprensivo Don Milani hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa proposta dall’associazione Carnevaletto da Tre Soldi: «Riteniamo il momento del Carnevale – chiariscono – un’occasione per raccontare la storia del nostro territorio e un momento di espressione creativa. Gli studenti hanno lavorato con passione alla progettazione e alla costruzione delle loro opere, dimostrando un impegno e grande voglia di partecipare. Numerosi studenti hanno familiari impegnati nella costruzione dei carri di carnevale e questo ha unito per un momento gioioso i due mondi, scuola e famiglia, permettendo a ciascuno di sentirsi parte di un gruppo più largo e coeso».

«La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo – fanno sapere dal “G. Civinini” di Albinia – ritiene positiva e coinvolgente la collaborazione con l’Associazione “Carnevaletto da Tre Soldi”, manifestazione importante per la storia del territorio, che ha visto la partecipazione della scuola secondaria di Albinia, della scuola primaria di Fonteblanda e delle classi prime e seconde della scuola primaria di Albinia nel preparare maschere e cartelloni per la mostra».

Alla mostra, oltre alle opere, saranno esposte anche le fotografie che ripercorrono la storia del Carnevaletto, un patrimonio storico frutto di un lungo lavoro di ricerca in archivi pubblici e privati, che l’associazione sta anche digitalizzando.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30 e l’ingresso è libero.