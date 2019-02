Il Carnevale si festeggia all’Aurelia Antica: tanti eventi per tutte le età tra giochi, colori e dolcetti

GROSSETO – Il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto per Carnevale si trasforma nell’Antica costumeria Aurelia. Nel periodo carnevalesco la piazza centrale della galleria appare completamente trasformata, per celebrare le settimane più pazze dell’anno tra colori, giochi e dolci.

E così, in collaborazione con gli operatori della cooperativa Le Orme, l’Antica costumeria Aurelia è un viaggio nel tempo con le maschere più belle, veneziane e tradizionali, con tanto di macchina da cucire, accessori, manichini e costumi. E proprio la “Piazza del Carnevale” di Aurelia Antica sarà la sede di tanti eventi (tutti gratuiti) organizzati nel periodo carnevalesco al centro commerciale.

Si comincia nel pomeriggio di giovedì grasso, 28 febbraio, con un’animazione tutta dedicata ai bambini: babydance, truccabimbi e sfilata del Re e della Regina di Carnevale. Re e Regina che saranno presenti anche il martedì grasso successivo, 5 marzo, sempre nel pomeriggio, quando nello spazio centrale della galleria sarà allestita una piccola passerella dove i bambini potranno travestirsi e sfilare di fronte ai “sovrani” con i loro costumi di Carnevale. Il tutto tra musica, balli e giochi. E le maschere giudicate come le più belle da una giuria tutta speciale saranno premiate da Re e Regina, tra effetti scenici-sorpresa.

Nel mezzo, sabato 2 marzo, all’Aurelia Antica non poteva mancare un pomeriggio dedicato ai dolci di Carnevale, ancora dedicato ai più piccoli: cenci, frittole e strufoli tutti colorati, da preparare insieme con decorazioni multicolori e personalizzate in un affascinante mini-laboratorio ambulante di piccola pasticceria. E chi vorrà, potrà portare e cuocere a casa i dolci preparati in galleria. Ma già in questi giorni Aurelia Antica porta il Carnevale in città: nelle vie del centro storico di Grosseto potrà capitare di “avvistare” Re e Regina Carnevale, in classica maschera veneziana, all’opera per invitare grandi e piccoli a tutti gli eventi da non perdere in programma al centro commerciale.