Il capolavoro di Kubrick nel libro del grossetano Filippo Ulivieri. Incontro con l’autore

GROSSETO – Torna a Grosseto per raccontare Kubrick il grossetano Filippo Ulivieri con “2001 tra Kubrick e Clarke”, il libro scritto insieme a Simone Odino. Domani, venerdì 27 settembre, alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto, Ulivieri racconta, insieme a Massimo Dolce, la sua ultima fatica letteraria: l’odissea tecnica e artistica di Stanley Kubrick e di Arthur Clarke per immaginare e creare il capolavoro di fantascienza “2001: Odissea nello Spazio”.

Grazie a fonti d’archivio inedite, il libro rivela particolari fino a oggi sconosciuti sulla scrittura, la realizzazione e la promozione del film, offrendo anche un vivido ritratto delle personalità di Kubrick e Clarke. Filippo Ulivieri è il maggiore esperto italiano su Kubrick, autore del libro “Stanley Kubrick e Me” e sceneggiatore del documentario “S is for Stanley” che raccontano la storia di Emilio D’Alessandro, l’assistente personale di Kubrick. Simone Odino è uno dei massimi conoscitori della fantascienza cinematografica.

La storia della realizzazione di “2OO1: Odissea nello Spazio” è tanto epica quanto gli eventi narrati dal film e finora altrettanto misteriosa. Nel 1964, concluso “Il Dottor Stranamore”, Stanley Kubrick era incerto su come bissare il successo appena ottenuto e stava considerando i temi più caldi del momento. Solo quando incontrò Arthur C. Clarke si decise per un film di fantascienza. Ci vollero tuttavia più di quattro anni perché “2OO1: Odissea nello Spazio” arrivasse sugli schermi: un titanico sforzo produttivo e creativo, costellato di ripensamenti, esperimenti, colpi di genio, debiti, litigi, minacce, esaurimenti nervosi e prove di forza.

Filippo Ulivieri (1977) è il maggior esperto italiano su Stanley Kubrick. Dal 1999 cura il sito archiviokubrick.it. Le sue ricerche su “2001: Odissea nello Spazio”, “Arancia Meccanica”, i progetti incompiuti di Kubrick e la sua immagine mitologica sono state presentate in varie conferenze internazionali e pubblicate su periodici e libri italiani e inglesi. È autore del libro “Stanley Kubrick e Me” (Il Saggiatore, 2012), biografia di Emilio D’Alessandro, assistente personale del regista, tradotta in inglese, cinese e russo. È co-autore della sceneggiatura del film “S is for Stanley” (2015) di Alex Infascelli, vincitore del premio David di Donatello come Miglior Documentario.

Simone Odino (1974) lavora come bibliotecario a Bologna. Negli ultimi cinque anni ha compiuto ricerche su “2001: Odissea nello Spazio” visitando archivi italiani ed esteri e intervistando diversi membri del cast e della troupe. Sue in particolare sono le ricerche presso la Arthur Clarke Collection of Sri Lanka dello Smithsonian Air & Space Museum che hanno reso possibile questo libro. È stato invitato come relatore alle conferenze “Stanley Kubrick: A Retrospective” (De Montfort University, Leicester, 2016), “Stanley Kubrick: Nouveaux Horizons” (Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 2017) e “Kubricks 2001: 50 Jahre A Space Odyssey” (Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am Main, 2018). Dal 2013 gestisce il sito 2001italia.it.