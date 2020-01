“Il cammino nel tempo”: archeotrekking a Pitigliano tra storia e natura

PITIGLIANO – Torna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con la storia e il trekking “Il cammino nel tempo”, un’iniziativa nata da guide ambientali escursionistiche e guide turistiche, collaboratori della Cooperativa LeAli.

L’archeotrekking è un’esperienza dove l’archeologia diventa parte importante di un itinerario caratterizzato da paesaggi culturali, profumi, sapori ed emozioni. Le guide ambientali e turistiche per questa seconda edizione hanno scelto Pitigliano come luogo per “camminare nel tempo”, dove si può godere della bellezza di luoghi unici, avvolti dalla natura, e dove si può ancora respirare la storia. Un “viaggio” a ritroso nel tempo e nella memoria scolpita nel territorio.

L’appuntamento è per il 12 gennaio a Pitigliano, alle 10, sulla terrazza panoramica in via San Michele. Da qui partirà il percorso archeotrekking, un itinerario di media difficoltà, lungo circa 10 km che attraversa il borgo di Pitigliano e si immerge nella bellezza e nel mistero delle vie Cave etrusche.

Cosa portare: pranzo al sacco; almeno un litro d’acqua; kway; scarpe da trekking; maglietta di ricambio; possibilità di portare cani.

Il costo dell’escursione è di 10 euro (gratuito sotto i 12 anni).

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

328 4689226 – 328 4211416