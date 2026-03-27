ALBINIA – Si conclude sabato 28 marzo alle 20 con un ritratto di resistenza la rassegna di teatro al femminile. Nel salotto di creature creative la storia di una donna che attraversa il dopoguerra tra dignità e memoria.

Ultima serata di “Trame resistenti”, la rassegna dedicata al teatro al femminile che ha saputo dar voce alle storie di resilienza e coraggio. Per l’ultimo appuntamento in cartellone, il salotto ospiterà lo spettacolo ” Il caffè di cicoria”, interpretato da Sara Valerio con la regia di Nicola Pistoia, disegno e luci di Beatrice Mitruccio, aiuto regia Sofia Petrone.

Lo spettacolo e la protagonista

Lo spettacolo rappresenta la perfetta chiusura di un cerchio dedicato alla “resistenza” intesa non solo come evento storico, ma come attitudine dell’anima. “Il caffè di cicoria” è un viaggio intimo nella memoria, un monologo che profuma di dopoguerra e di quotidianità difficile, dove il surrogato del caffè diventa simbolo di un’Italia che cercava di rimettersi in piedi con dignità e sacrificio.

Sara Valerio porta in scena una narrazione vibrante, capace di mescolare la dimensione privata di una donna con la storia collettiva del nostro Paese. Attraverso una recitazione intensa e una drammaturgia curata, l’attrice restituisce dignità alle piccole fatiche quotidiane, trasformando la “cicoria” in un ingrediente di riscatto. È una storia vera, in equilibrio tra emozione e leggerezza che, pur senza tralasciare nessuna sfaccettatura delle violenze e degli abusi subiti, non cade mai nel dramma opprimente. È una storia che vuole essere un invito ad una riflessione consapevole, un’occasione per interrogarci su tutto quello che fino a ieri era considerato normale e che normale non è.

La protagonista è una donna romana, classe 1934, figlia di una Roma pasoliniana, di borgate e magnificenza. Una Roma che non è solo monumenti e pietre, ma è carne e sangue. È una Roma in cui la vita è intrappolata in una rete invisibile, dove ogni passo è segnato e non c’è modo di sfidare il destino. Regna l’ineluttabilità.

La donna protagonista è come la sua città: senza scampo. È una donna che vive in strade dove la violenza è tangibile, è violenza fisica, ma non solo, è anche silenziosa, radicata, totale, è entrata anche nella mente e nei pensieri e impedisce anche solo di immaginare un’alternativa possibile. Procede a testa bassa, che non sfida un sistema che la definisce. Non c’è lotta, anche se c’è ribellione.

“Con questa rassegna abbiamo voluto esplorare le diverse sfumature della resistenza femminile – dichiarano le organizzatrici -. Chiudere con il lavoro di Sara Valerio significa celebrare quella forza silenziosa che ha ricostruito il tessuto sociale dell’Italia “.

Informazioni

Ci sarà una degustazione di quinoa toscanatura, buffet e vino. Per informazioni 339 8512693 o all’email [email protected] . Il costo è di 25 euro con possibilità di biglietti a baratto e biglietto sospeso.