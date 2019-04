Il benessere del “Nordic Walking” diventa un libro: la presentazione a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Venerdì 10 maggio il benessere in un libro con il “Nordic Walking”: alle 17.30 presentazione del volume “Walk freely in Balance for your wellness” di Fabrizio Lorenzoni e Fabiola Angeli.

Il benessere attraverso un corretto stile di vita. E’ questo il tema del libro “Walk freely in Balance for your wellness” di Fabrizio Lorenzoni e Fabiola Angeli che sarà presentato venerdì 10 maggio alle ore 17.30 nella Biblioteca Comunale Gaetano Badìì di Massa Marittima, Piazza XXIV Maggio 10. I due autori, rispettivamente un osteopata e un medico neurofisiopatologa, affrontano nella presentazione l’argomento salute da un punto di vista globale e integrato dove la postura, il movimento, l’alimentazione e la psiche, insieme alla filosofia di vita divengono le colonne portanti del nostro benessere.

Dopo una prima stesura, che gli stessi autori hanno ritenuto eccessivamente tecnica, il libro è stato completamente riscritto in una forma più accessibile anche dal grande pubblico. Un testo frutto di 20 anni di studi ed esperienze che spaziano nel campo medico, terapico e sportivo. L’obiettivo che gli autori è quello di dare un metodo relativamente semplice, adatto a tutti, economico e che senza eccessivi cambiamenti permetta ad ogni cittadino di prendersi cura del proprio benessere. Tra queste attività c’è anche Il Nordic Walking .E’ un’attività fisica moderata, un effettivo sport di resistenza, senza controindicazioni. Aiuta a raggiungere e mantenere una forma fisica perfetta, in maniera dolce, naturale.