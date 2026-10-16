SCARLINO – Il Balugano festeggia la vittoria a “Best in Maremma 2026”, il contest organizzato da IlGiunco.net che premia le eccellenze del territorio.

Lo stabilimento balneare è stato eletto miglior stabilimento balneare della Maremma, un riconoscimento che sarà celebrato con un appuntamento aperto ai festeggiamenti.

La festa è in programma sabato 17 ottobre, a partire dalle 17, al Balugano, dove sarà offerto un buffet per brindare al risultato raggiunto. Ad accompagnare il pomeriggio ci sarà anche la musica dal vivo, per condividere con clienti e amici la soddisfazione per il premio ottenuto.

Il riconoscimento arriva al termine del contest “Best in Maremma 2026”, promosso da IlGiunco.net per valorizzare le attività e le realtà che contribuiscono a rendere speciale il territorio maremmano.

Per il Balugano sarà quindi un’occasione per celebrare il titolo insieme a chi ha sostenuto lo stabilimento e a tutti coloro che vorranno partecipare alla festa.