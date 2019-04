Il 900 raccontato dalle allegre “Animalesse”: appuntamento a teatro

MONTEROTONDO MARITTIMO – Per il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo ultimo appuntamento della Stagione 2018-2019 con Lucia Poli, che domenica 7 aprile alle 21.15 poterà in scena lo spettacolo “Animalesse”, un curioso gioco di fantasia: storie di gatte, asine, scarafagge, una galleria di bestiole, bestiacce e bestioline tutte rigorosamente al femminile.

I quadretti buffi e stravaganti vengono dal mondo della letteratura, in un divertissement dai toni allegri e raffinati che percorre la poesia e la prosa del Novecento: dai versi surreali di Stefano Benni, con le sue pennellate fulminanti sul mondo contemporaneo, alle atmosfere noir di Leonora Carrington; dalle novelle beffarde e satireggianti di Aldo Palazzeschi al brivido inquietante dei gialli di Patricia Highsmith.

Lucia Poli con il suo talento eclettico darà voce alle ‘animalesse’, in un bizzarro monologo in cui l’interprete si trasforma in mille corpi e mille voci. Ad accompagnare e commentare molte di queste narrazioni l’organetto di Rita Tumminia.

Domenica prima dello spettacolo, dalle 19 aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale agli spettatori nella stanza comunale di Via Pietro Gori, con i gustosi prodotti locali della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili.

Biglietti spettacolo: intero 10€, ridotto 8€. Prevendita il giorno prima dello spettacolo in orario 10-12 presso il Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra). Info e prenotazioni telefoniche al 339.8698181 (dalle 16 alle 19).