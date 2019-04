Il 25 aprile si celebra a teatro: sul palco arriva “E’ bello essere liberi”

ROCCASTRADA – Resistenza, Tempo e Passione – Le peripezie della speranza” è un progetto della compagnia Accademia Mutamenti a cura del regista Giorgio Zorcù e dello psichiatra Claudio Badii, voluto e promosso dal Comune di Roccastrada e dalla Fondazione Toscana Spettacolo a fianco della Stagione teatrale del Teatro dei Concordi.

Il progetto unisce tre diversi momenti, e inizia dalle ore 9 alle 13 del 25 aprile, nelle piazze e nelle strade di Roccatederighi, Roccastrada e Sassofortino, con “Omaggio alla Storia”: i riti civili che ci ricordano la liberazione dalla dittatura nazifascista e la conquista della libertà del 1945.

Si prosegue il 27 aprile, dalle ore 16 in poi a Kaos Kreativo di Roccastrada, con “Resistenza, Tempo e Passione: Amore e rivolta nella vita quotidiana”: un pomeriggio divertito e divertente in cui si alternano diversi linguaggi, testimonianze, musiche, poesie e racconti per darci strumenti utili e nuove visioni, con Claudio Badii, Gabriella Pizzetti, Giorgio Zorcù, letture di Sara Donzelli e con molti ospiti soprattutto giovani e giovanissimi, che saranno i veri protagonisti con le loro personali esperienze di vita e riflessioni sul tema, per declinarlo in modo inedito e aperto al futuro.

Si conclude il 28 aprile alle 21 al Teatro dei Concordi con lo spettacolo “E’ bello essere liberi!” della giovane attrice-autrice friulana Marta Cuscunà, artista di grande talento, anche se ancora non conosciuta dal grande pubblico, sospesa tra narrazione e teatro di figura. Una giovane donna d’oggi che riprende il tema della Resistenza e lo restituisce in arte e poesia. Informazioni per lo spettacolo del 28 aprile: I biglietti per lo spettacolo possono essere prenotati ai numeri 339-6003489, 320-5642070, 320-1430530 e 389-5249091 ed essere acquistati anche il giorno stesso dell’appuntamento.