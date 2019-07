“Icons”: il nuovo spettacolo della band maremmana “The Uncertain” in piazza

FOLLONICA – Dopo un anno di lavoro nasce il nuovo spettacolo della band grossetana “The Uncertain”. “Icons”, il titolo dello spettacolo, è un nuovo concept di musica live. Un no stop di musica che passa attraverso la dance music dei mitici anni 80 e 90 fino ad arrivare ai giorni nostri in uno spettacolo fatto di colori ed effetti speciali.

Grazie alla collaborazione con Andrea Deckard e Marco Flex, producer grossetani, ed al prestigioso supporto Visual Video con Q2 Visual, azienda grossetana che ha stupito alla trasmissione Italian’s got Talent, “Icons” è uno spettacolo a 360°: 2 ore di musica, 10 musicisti, 5 ballerini ed effetti speciali caratteristici dei grandi Live Internazionali.

Tutto andrà in scena il 20 luglio in piazza a Mare a Follonica e una replica il 17 agosto a Castiglione della Pescaia in piazza Orto del Lilli.

I The Uncertain sono Irene Tortora alla voce, Massimiliano Terranzani alle chitarre, Lorenzo Trillocco alle tastiere e Federico Storai alla batteria.