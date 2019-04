“I Talenti Musicali della Maremma” per il festival musicale “Recondite Armonie”

GROSSETO – Il Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie”, dopo il successo dei primi due concerti, dedica una data della rassegna ai talenti musicali nati nella nostra terra. L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 18 alla Chiesa della Misericordia, nel centro storico di Grosseto. Quest’anno saranno otto i protagonisti de l’atteso “I Talenti Musicali della Maremma”; i giovanissimi pianisti Jacopo D’Ambra, allievo della prof.ssa Sabrina Gabellieri alla scuola musicale comunale “F.Bonarelli” di Follonica, Alessio Tonelli e Daniele Greco allievi del M° Giuliano Schiano all’ istituto musicale comunale “P.Giannetti” di Grosseto e Lorenzo Pepi allievo del M° Schiano e della prof.ssa Gloria Mazzi al liceo musicale e coreutico cittadino.

Ospiti d’eccezione i giovani pianisti Davide De Luca e Jacopo Mai già vincitori di concorsi pianistici internazionali e protagonisti di concerti in sedi prestigiose in Italia e all’estero, la bravissima violinista Ilaria Pinelli, che attualmente si sta perfezionando all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli” di Modena e il percussionista Francesco Bertini già impegnato in numerose produzioni sinfoniche e allievo del liceo musicale di Grosseto e dell’ istituto superiore di studi musicali “P.Mascagni” di Livorno.

Di grande respiro e vivace il repertorio del concerto che partendo da alcuni capolavori del barocco e del classicismo con Bach,Schubert e Beethoven proporra anche alcune perle del repertorio romantico europeo con Mendelssohn, Chopin, Liszt, Paganini fino ai Maestri tardo ottocenteschi della scuola russa.

Una degustazione di vini e prodotti tipici realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con Cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, Caseificio Il Fiorino e AIS Grosseto, compresa nel prezzo del biglietto, sarà offerta a tutti i presenti dopo il concerto nella Sala Conferenze dell’ Arciconfraternita della Misericordia di Via Ginori.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 12 euro intero, 9 euro ridotto per gli under 25 e soci del Festival e gratis per i bambini sotto i 10 anni di età.

Prevendita tutti i giorni all’ Edicola La Pace di Grosseto (Via della Pace, davanti alla Chiesa del Sacro Cuore) e dalle ore 17.00 di sabato 13 Aprile direttamente sul luogo del concerto.

Per informazioni 3206812722 – info.reconditearmonie@gmail.com – www.reconditearmonie.com

Presenta il concerto il giornalista Carlo Sestini