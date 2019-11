“I segreti del calciomercato”: il giornalista sportivo Paolo Bargiggia presenta il suo libro

GROSSETO – Sabato 16 novembre alle 17,30 alla sala del Consiglio comunale di Grosseto l’associazione culturale e sportiva La Deceris presenterà il libro “I segreti del calciomercato” del giornalista sportivo Paolo Bargiggia. Il libro narra le vicende del calciomercato europeo grazie a rivelazioni e aneddoti di chi questo mondo lo vive 365 giorni all’anno per mestiere, e sarà l’occasione con la presenza di Bargiggia di analizzare un fenomeno che negli ultimi anni movimenta cifre pari a quelle trattate per la spesa pubblica dal governo nazionale. Il tutto condito da un pizzico di amarezza per l’evoluzione che ha trasformato il mercato dell’informazione da luogo del confronto/scontro tra professionisti del settore a un grande bazar.

La conferenza vedrà dunque la presenza diretta dell’autore del libro Paolo Bargiggia, giornalista delle reti Mediaset, tutti gli interessati sono quindi invitati a partecipare sabato 16 alle 17.30.