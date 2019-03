I Santi del territorio raccontanti in un libro: presentazione in biblioteca per “Benedetta Maremma”

ARCIDOSSO – “Benedetta Maremma” è il libro di Marco Faraò che racconta la storia dei santi della bassa Toscana e che sarà presentato dall’autore e dall’assessore alla cultura Adriano Crescenzi, venerdì 22 marzo nella Biblioteca Comunale di Arcidosso alle 17.

“Questo saggio è il risultato finale di un importante lavoro il cui scopo principale è di far conoscere una parte sempre più spesso dimenticata della storia sacra della Maremma non solo alle popolazioni di questa terra meravigliosa, ma anche a chi non vi è mai stato e a tutti coloro che, almeno una volta, vi hanno messo piede e lasciato lì una parte del loro cuore, me compreso.” (dalla Prefazione del libro “Benedetta Maremma”)

“Il volume raccoglie venticinque ritratti di Santi la cui storia è legata a quella del territorio maremmano… La galleria, costruita dopo anni di ricerche scrupolose, è da considerarsi un esempio di agiografia moderna, dove ogni biografia è spurgata dagli elementi leggendari e filtrata attraverso la lente della storiografia” (dalla quarta di copertina del libro “Benedetta Maremma”)

Attraverso documenti antichi e studi moderni l’autore analizza la vita, la conversione e i miracoli di venticinque santi che dal I al XVIII secolo sono nati, vissuti, morti o sepolti in terra di Maremma, in un territorio situato lungo la fascia costiera – compresa tra la provincia di Livorno a nord e la provincia di Viterbo a sud – e che include anche l’arcipelago toscano. La bibliografia contiene circa 200 opere consultate in tre anni di ricerche, mentre le immagini sono state scattate in numerose località maremmane a testimoniare la presenza del passaggio dei santi menzionati in quest’opera.

Il saggio è frutto di lunghe ricerche sul campo, composte da indagini bibliografiche (sia su testi antichi che moderni) e documentazioni fotografiche dell’autore stesso che hanno permesso di fornire nuove ipotesi e risolvere alcune contraddizioni storiche.

L’obiettivo dello scritto è di colmare una lacuna nel campo culturale locale e religioso in un territorio che ha visto il passaggio di importanti personaggi come ad esempio San Bernardino da Siena e che meriterebbero la giusta valorizzazione, al fine di approfondire le vicende religiose e storiche di una parte così affascinante del nostro Paese.

Marco Faraò, nasce a Roma nel 1976 e si appassiona alla scrittura nel 2010. Esordisce con l’opera “21 dicembre 2012, alla ricerca della verità” e ottiene un discreto successo vendendo oltre 150 copie, un buon risultato per un autore di self- publishing. L’esperienza lavorativa come Direttore dell’ex Seminario Vescovile di Massa Marittima (GR), lo porta ad interessarsi alla storia dei Santi locali. Decide così di comporre il suo nuovo saggio storico edito dalla casa editrice Sarnus di Firenze. L’associazione Odysseus, al corrente delle sue ricerche, nel 2014, lo convoca a Talamone (GR) per una conferenza sulla figura di San Bernardino da Siena, in qualità di studioso della materia.

Ingresso libero