I ragazzi grossetani vanno in giro per il mondo, la città li saluta con l'”Openporta party”

GROSSETO – Si terrà venerdì 7 giugno l’evento “Openporta party dei saluti”, organizzato da AFS intercultura per salutare i 18 ragazzi grossetani che si apprestano a partire per un’esperienza di vita o di studio all’estero, portando un po’ di Maremma in ogni parte del mondo: dal Canada alla Cina, dalla Nuova Zelanda all’Argentina ecc…

Il Centro locale di intercultura di Grosseto saluterà anche le famiglie che hanno ospitato o si apprestano ad ospitare studenti stranieri che hanno scelto l’associazione per la loro esperienza.

L’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle 19 in Piazza del Popolo alla sede della Proloco di Grosseto.