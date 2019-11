I ragazzi di “Street’s rooms” incontrano le istituzioni

GROSSETO – Si terrà venerdì 22 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 al Centro sociale Ciabatti di via De Barberi a Grosseto, l’evento “Giovani attivi”, l’incontro tra i giovani, le istituzioni e le associazioni. L’evento fa parte delle attività programmate dal progetto “Street’s rooms”, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere giovanile, attivando processi di “città educante” e mettendo in rete i giovani con le scuole, le associazioni gli esercenti e le istituzioni.

All’incontro di venerdì mattina interverranno il direttore del Coeso, Fabrizio Boldrini, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al Sociale Mirella Milli e Massimiliano Marcucci, referente scientifico del Coeso per il gioco d’azzardo patologico, la presidente del Tribunale di Grosseto Laura Di Girolamo e il giudice Marco Mezzaluna.

Durante la mattinata saranno presentati i risultati della ricerca svolta lo scorso anno, che ha coinvolto le scuole con la partecipazione di oltre 3mila studenti per capire come i giovani vivono la città, cosa si aspetterebbero e quali sono le motivazioni per cui nel passato si sono verificati atti vandalici. Nella seconda parte dell’incontro, invece, saranno organizzati focus group su vari argomenti: dagli stili di vita sani alla violenza di genere dal gioco d’azzardo alla tutela dell’ambiente e degli animali, fino ad arrivare al tema della diversità e della convivenza civile con la diversità.