I neri per caso in concerto: appuntamento a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Castiglione della Pescaia è una stupenda meta turistica pluripremiata con le Cinque Vele di Legambiente e non vediamo l’ora di poterci godere questo posto magnifico».

Sono i “Neri per caso” a descrivere così la cittadina costiera, dove faranno tappa con il loro tour nella centralissima piazza Orto del Lilli venerdì 23 agosto alle ore 21:30, ingresso gratuito.

I “Neri per Caso”, il primo gruppo a cappella italiano ad aver trionfato a Sanremo, sfondando il tetto del milione di dischi venduti, nel loro concerto, descritto dagli addetti ai lavori come molto dinamico, propongono oltre ai brani storici della band, anche cover che gli hanno portato fortuna nel corso degli anni e un’ampia parentesi è dedicata all’ultimo album: “We love The Beatles.

Nel 1995 con il brano “Le Ragazze”, i “Neri per Caso” salgono sul gradino più alto del podio della classifica riservata alle nuove proposte al Festival della canzone italiana, ma a distanza di quasi un quarto di secolo, alla richiesta di descrivere quali secondo loro sono i cambiamenti nella quotidianità femminile, dopo averlo rappresentato con quella fortunata canzone, rispondono convinti: «Le ragazze sono cambiate sicuramente – affermano i componenti della band nata a Salerno nel 1994 – quelle delle nostre canzoni non conoscevano i social, ne ricevevano i like, ma erano ugualmente alla conquista della loro felicità e stavano sempre al centro dei nostri discorsi. La cosa che è cambiata di più è la prospettiva. Oggi vediamo le ragazze dal punto di vista del genitore. Molto di noi sono diventati papà e questo ci porta a vedere le stesse cose di prima con un velo di preoccupazione in più».

I Neri per Caso furono scoperti da Claudio Mattone nel 1994. Il gruppo durante i loro concerti propone un repertorio prevalentemente a cappella, ispirato al Doo-Woop che prese piede nel corso degli anni cinquanta soprattutto in America.

Al Festival di Sanremo, nel 1995, arriva la notorietà, vincono nella sezione “Nuove proposte” grazie al brano “Le ragazze” (che poi intitola il primo album del gruppo). Il disco contiene una serie di riuscite cover, reinterpretate a cappella: i Neri per Caso si cimentano, tra l’altro, con Zucchero (“Donne”), Pino Daniele, Jovanotti, Edoardo Bennato. Nel ’96 tornano al Festival con “Mai più sola”, che si piazza al quinto posto nella sezione “Campioni” Nell’autunno dello stesso anno i Neri vengono scelti per interpretare una delle canzoni dell’edizione italiana del film animato “Il gobbo di Notre Dame”, della Walt Disney.