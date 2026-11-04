GROSSETO – Può un museo contribuire alla salute e al benessere delle persone? È una delle domande al centro di “Museologia e responsabilità sociale. Inclusione esperienziale, accessibilità, salute e ben-essere”, il volume pubblicato da Pacini Editore che sarà presentato venerdì 6 novembre alle ore 18 nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

All’incontro, a ingresso libero, interverranno Maurizio Vanni, museologo e storico dell’arte, e Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Il libro, terzo volume della collana “Musei e Museologia del presente”, è curato da Michele Lanzinger, Domenico Piraina e Maurizio Vanni e affronta un tema sempre più presente nel dibattito culturale: la possibilità che i musei, oltre a conservare ed esporre opere e collezioni, diventino luoghi capaci di contribuire concretamente alla qualità della vita delle persone.

Un tema che ha assunto particolare rilievo anche in Italia dopo la firma, nell’aprile 2026, del protocollo d’intesa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute, che riconosce il valore terapeutico della cultura e apre nuove prospettive alla cosiddetta “prescrizione dell’arte”, intesa come supporto ai percorsi di cura.

Attraverso i contributi di oltre venti studiosi e professionisti provenienti da tre continenti, il volume approfondisce il rapporto tra musei, inclusione sociale e accessibilità, soffermandosi sulle esperienze di museoterapia e sulle possibilità offerte dalla collaborazione tra istituzioni culturali, strutture sanitarie e realtà del Terzo Settore. L’attenzione è rivolta anche alla necessità di ripensare il funzionamento dei musei, coinvolgendo maggiormente le comunità e formando il personale per rispondere a esigenze e pubblici differenti.

Il libro propone dunque una riflessione sulla responsabilità sociale delle istituzioni museali e sul loro possibile contributo al welfare culturale, un ambito nel quale l’esperienza artistica non è considerata soltanto un’occasione di conoscenza, ma anche una risorsa per il benessere individuale e collettivo.

Maurizio Vanni, tra i curatori del volume, è storico dell’arte, museologo, specialista in museoterapia, docente di Sostenibilità, Valorizzazione e gestione museale all’Università di Pisa, membro dell’Academic Conference Activities Committee of the Korean Society of Museum Studies (Seul) e direttore scientifico della collana “Musei e Museologia del presente” (Pacini Editore). Il libro raccoglie anche il lavoro di Michele Lanzinger, già direttore del Muse – Museo delle Scienze di Trento e presidente di Icom Italia, scomparso nel 2026, e di Domenico Piraina, direttore Cultura del Comune di Milano e direttore di Palazzo Reale.

Quella di Grosseto è la prima tappa del road show nazionale di presentazione che è realizzato con il contributo di Mosaika e in collaborazione con Omina.