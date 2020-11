I musei non si fermano: letture online alla scoperta di storie e leggende

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 14 novembre il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e il giorno seguente quello di Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, saranno le sedi, quest’anno virtuali, dell’iniziativa, arrivata alla seconda edizione dal titolo “Avventure tra le pagine – leggiamo al museo” organizzato dal Kid Pass.

«Non abbiamo voluto privare i bambini di questo importante appuntamento – spiega l’assessora alla Cultura Susanna Lorenzini – che nel 2019 li ha visti in molti, assieme ai loro genitori, presenti all’interno delle due strutture museali. L’emergenza sanitaria ci costringe a stare assieme solo virtualmente e noi speriamo di poter entrare digitalmente nelle case dei ragazzi per proporre questi due appuntamenti in programma nel prossimo fine settimana».

«Alle ore 15 di domani sabato 14 novembre – anticipa l’assessora – Francesa Paris leggerà in diretta dalla pagina Facebook del Museo Falchi la storia di “Giasone e gli Argonauti, eroi del mare”, portando i bambini alla scoperta di una delle storie più avventurose e avvincenti tra i miti greci. I ragazzi che seguiranno la storia avranno la possibilità di scaricare anche le schede da stampare per realizzare in casa un piccolo equipaggiamento da eroe, perfezionandolo con colori, spago, forbici e cartone da scatoloni».

«Dall’altra pagina Facebook, quella del museo Casa Rossa – conclude Susanna Lorenzini – domenica 15 sarà visibile a partire dalle ore 15:00 il filmato per famiglie: “La leggenda della malaria”, tratto dalla pubblicazione di Silvia Pieraccini “Il Padule di Castiglione della Pescaia e i Ponti di Badia. Il significato di un territorio”. Le due operatrici: Pamela Rustici, voce narrante e Olivia Bruschettini, per rendere la leggenda più accattivante hanno inserito fumetti e disegni provenienti e realizzati da diversi artisti.

Il Kid Pass è un evento diffuso in molti musei e spazi culturali nelle maggiori città italiane, che dal 13 al 15 novembre 2020 si animeranno con tante letture creative, laboratori dedicati alle famiglie con bambini fino a 14 anni. L’iniziativa è alla sua seconda edizione ed è promossa dall’associazione Kid Pass Culture e dal portale Kid Pass insieme ai numerosi partner istituzionali.

Ulteriori informazioni si possono avere telefonando ai seguenti numeri: 0564 927241 – 0564927244 – 0564 948058, o tramite mail: museovetulonia@libero.it – – casa.rossa@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.