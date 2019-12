“I mostri ci somigliano”: l’abuso di potere nelle carceri nello spettacolo in scena alla sala Tirreno

FOLLONICA – Giovedì 5 dicembre alle 21, nella sala Tirreno si terrà lo spettacolo “I mostri ci somigliano” sul tema degli abusi di potere in carcere, a cura del gruppo Lotus’bud di Piombino con la regia di Chiara Migliorini.

Lo spettacolo – Uno degli aspetti più oscuri della società contemporanea: l’abuso di potere. Uno dei contesti più scomodi: il carcere. Partendo da una riflessione sul ruolo dell’informazione mediatica sul tema, lo spettacolo è un susseguirsi di quadri che indagano il rapporto tra vittima e carnefice, tra oppresso ed oppressore all’interno del carcere per affrontare una riflessione più ampia sul sistema sociale in cui viviamo. I temi riguardanti abuso, responsabilità, perdita, e (in)giustizia sono rappresentati dagli attori in un crescendo di parole e movimenti da cui emerge una riflessione profonda sui concetti di bene e male, giusto e sbagliato all’interno delle dinamiche sociali in cui si muovono Mostri e Uomini. Sta al pubblico individuare gli uni e degli altri, la sfumata linea di divisione tra i due, e il ruolo della Società nel farsi garante dello status quo.