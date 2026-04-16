GROSSETO – Sabato 18 aprile alle ore 17.00 il Museo di storia naturale della Maremma ospiterà la presentazione del libro “I monti di Castell’Azzara. Guida alla natura e alla storia delle riserve di Monte Penna, Pigelleto e Bosco della SS. Trinità”, un’opera collettiva realizzata da Marco Clericuzio, Fausto Fabbrizzi, Cesare Papalini, Odoardo Papalini, Ilvo Santoni e Franco Tassi, frutto di un lavoro condiviso tra studiosi con competenze in ambito naturalistico e storico. Il libro si propone come uno strumento di conoscenza e approfondimento dedicato a un’area ancora poco nota dell’estremo sud-est della Toscana, compresa tra la provincia di Grosseto e quella di Siena.

L’ingresso è libero.

Attraverso un approccio interdisciplinare, la guida esplora gli aspetti naturalistici, paesaggistici e storici dei monti di Castell’Azzara, un territorio che, pur lontano dai principali centri urbani, conserva ambienti di grande valore ecologico e culturale. Particolare rilievo è attribuito alle aree protette presenti nella zona, tra cui le riserve di Monte Penna, del Pigelleto e del Bosco della SS. Trinità. La guida restituisce inoltre una lettura storica del territorio, segnato da testimonianze che spaziano dal Medioevo fino all’epoca delle attività minerarie legate all’estrazione del mercurio, che hanno rappresentato per lungo tempo una risorsa economica fondamentale per le comunità locali.

Per informazioni è possibile contattare il museo al numero 0564 488571 o all’indirizzo e-mail [email protected].