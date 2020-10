I miracoli dell’amore: Margherita Antonelli emoziona a teatro

GROSSETO – Sabato 24 ottobre, alle 21 al teatro Moderno, “Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli”. Margherita Antonelli è protagonista in uno spettacolo commovente e gioioso al tempo stesso. Ingresso a offerta con prenotazione obbligatoria presso la libreria Paoline, entro le ore 12.30 di sabato. La libreria rilascerà il biglietto per accedere al teatro.

L’amore può fare miracoli? Oh sì. D’altra parte noi crediamo in un Dio che, per amore, ha fatto il miracolo più grande: è diventato uno di noi, uno come noi. Ed è per questo che, nell’edizione in cui la Settimana della Bellezza approfondisce il tema del dono, il linguaggio del teatro ci viene incontro con uno spettacolo che fa proprio al caso della manifestazione.

“Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli” è uno spettacolo di e con Margherita Antonelli, diventata nota al grande pubblico, anni fa, col suo personaggio della donna delle pulizie in Zelig. Insieme a Marco Amato (che è anche regista) ha scritto questo monologo di una bellezza commovente, che nel 2013 si è aggiudicato anche il primo premio del Teatro del sacro.

Racconta la storia di Orfea, una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 1, un tempo difficile per una donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Ponzio Pilato.

Le sue giornate si dividono fra il tempio, la fontana, lenzuola da stendere, chiacchiere con le altre donne. Una vita consumata nella tranquillità, all’ombra della sua casa, ma un giorno vengono ad abitare vicino a lei due giovani sposi.

Si chiamano Maria e Giuseppe: lei è incinta. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa. I giovani sposi la coinvolgono nella loro vita e in quella di questo bimbo, del quale Orfea si prende cura quando la madre è affannata nel quotidiano.

Tra i due si instaura un rapporto di profondo affetto, con la vita di Gesù guardata con amorevolezza e buon senso da una donna semplice e forte come Orfea, che assiste alla crescita di questo Dio-Bambino con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte madri che vorrebbero il meglio per il loro figlio. Una visione dei fatti del Vangelo rivisitati e teneramente riletti da una donna semplice, concreta, come dovrebbe essere la fede, quella fede in un Dio fattosi bambino, ragazzo, adolescente e infine adulto, che muore per amore dell’uomo per poi risorgere.

