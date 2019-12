I MattAttori in scena all’auditorium: il ricavato va alle famiglie danneggiate dal maltempo

ORBETELLO – Questo pomeriggio alle 18 la Compagnia dei MattAttori torna sul palco dell’auditorium Giovanni Paolo II° con “Multitalent, di che talento sei Factor?”, lo spettacolo dei giovani che dal 2014 aderiscono al progetto di “artigianato teatrale” ideato dalla regista Irene Lizzulli. L’evento di questa sera ha un significato molto particolare: il ricavato sarà devoluto alle famiglie che hanno perso la casa a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sul territorio lagunare lo scorso novembre.

L’iniziativa parte dalla regista che intende dedicare lo spettacolo alla madre, la conosciutissima insegnante Rita Ulivi, venuta a mancare oltre un anno fa: «Ogni anno intendo celebrarla organizzando uno spettacolo che serva a fare del bene – spiega Lizzulli – e quest’anno è stato assolutamente naturale attivarci per i nostri concittadini danneggiati dal maltempo».

I MattAttori ripropongono la loro parodia dei talent show, su cui hanno lavorato per tutto il 2018 con la regista e che è andata in scena già in aprile: «Ridicolizziamo i talent – chiarisce Lizzulli – a favore della scoperta del proprio talento interiore. Chi ha detto che nell’era dei talent show, del fattore X, i talenti siano quelli che brillano sotto i riflettori nei format appariscenti, frivoli e basati sul confronto? Non esistono invece i veri, semplici talenti “dietro le quinte ” che raccontano invece veramente chi siamo e quale sia la nostra personale strada per il successo?».

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Rotary club Orbetello- Costa d’Argento, con il Rotary club Monte Argentario e con Siciet srl. Ingresso 10 euro.