I maestri artigiani al Cassero: un’occasione per degustare la Maremma

GROSSETO – Confartigianato Grosseto invita tutti i buon gustai a non perdere l’evento che si terrà questo fine settimana nel suggestivo Cassero Senese. Un’occasione per degustare il meglio dell’alta produzione artigianale ed agroalimentare della nostra terra. Una vetrina dei masters of skill della Maremma: marmellate, biscotti, dolci, vini e tanto altro.

“Confartigianato Grosseto ha voluto essere partner di questa iniziativa – commenta il segretario Mauro Ciani – perché crediamo nel valore di questi maestri artigiani, crediamo e conosciamo il valore delle nostre produzione e della nostra tradizione. Oggi più che ma non basta dire che un prodotto è di qualità serve che questo raccolga e racconti la Storia dell’Azienda , il valore e le caratteristiche del territorio dove è nato ed è stato prodotto. Solo in questo modo possiamo garantire una localizzazione e una tipicità che ci distingue da ogni altro prodotto; l’evento che si terrà al Cassero e che ci vede orgogliosamente partner va proprio in questa direzione. Gusto e tradizione, grazie alla filiera del Drago delle Colline Metallifere, alla quale si aggiunge anche divertimento e spensieratezza – conclude il segretario ricordando che sabato 14, dalle ore 18, l’evento sarà ancora più ricco grazie alla presenza del Conte Max Venturacci.

Per tutti appuntamento sabato 14 dalla ore 16.00 alle ore 21.00 e domenica 15 dalle ore 10.00 alle ore 20.00