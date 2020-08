I Madrigalisti tornano a cantare: concerto al Giardino del Torrione

MAGLIANO IN TOSCANA – Con la collaborazione del Comune di Magliano in Toscana, il Madrigalisti cantano “Musica sotto le stelle” giovedì 13 agosto, ore 21,30 al Giardino del Torrione.

Brani del repertorio sacro, profano e operistico, dirige Walter Marzilli.

A causa delle limitazioni imposte dal Covid-19 non si terrà il consueto buffet.

“Un ringraziamento particolare al sindaco di Magliano Diego Cinelli – dicono dal coro – per la concessione degli spazi e delle attrezzature”.

E lanciano un appello: “La nostra attività, fortemente limitata dalle restrizioni per il Covid-19, ha subito una notevole riduzione delle entrate rappresentate da donazioni e contributi volontari; questi possono essere effettuati anche con piccolissimi importi al momento del concerto, oppure disponendo un bonifico in qualsiasi momento dell’anno usando le seguenti coordinate:

IBAN : IT 56 W 08851 72271 000000 214840 – Intestato a “Associazione polifonica I Madrigalisti di Magliano in Toscana” presso “Banca Tema”, filiale di Magliano in Toscana.

Vi invieremo regolare ricevuta all’indirizzo di posta elettronica che indicherete nella “causale” insieme alla dicitura “Contributo volontario”.

In questo modo, le nostre attività concertistica e di formazione potranno riprendere per proporre un repertorio sempre aggiornato cantato da voci preparate con attenzione e continuità.

Saremo lieti di potervi salutare di persona ed esprimere la nostra più sincera gratitudine al prossimo concerto di polifonia corale – concludono -, dal repertorio sacro, profano ed operistico”.

http://www.coritoscana.it/ita/cori/grosseto/cori_magliano.html

madrigalistimagliano@libero.it

https://www.facebook.com/madrigalistidimagliano/?fref=ts