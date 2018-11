“I Love Schubert”: evento in città in onore del grande compositore a 190 anni dalla morte

GROSSETO – “I Love Schubert” è il concerto gratuito per pianoforte e voce solista che si terrà sabato 17 Novembre, dalle 16, nell’Auditorium della Scuola di musica “G. Chelli”, in via Ferrucci 11, a Grosseto.

Un pomeriggio all’insegna della buona musica, dedicato al grande compositore nel 190° anniversario della morte. Interverranno i pianisti Monica Jimenez Calvo e Federica Scaglioso in duo a quattro mani, Davide De Luca con un repertorio solistico e la soprano Silvia Striato che proporrà alcuni celebri lieder.

Inoltre, Maria Grazia Bianchi, direttrice della Scuola di Musica “G. Chelli”, introdurrà il compositore e i brani in programma per meglio conoscere e apprezzare la musica shubertiana. Al termine sarà offerta una degustazione di prodotti locali.