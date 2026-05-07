ORBETELLO – “I love Orbetello” è il titolo del flash mob organizzato domani (venerdì 8 maggio) dalla Pro Loco Lagunare, in collaborazione con il Comune di Orbetello e con la partecipazione dell’istituto alberghiero e del polo liceale, che si terrà sotto le mura di Levante (Lungolago delle Crociere) alle 12.

Una catena umana a forma di cuore per promuovere Orbetello: «Tutti in maglia bianca – spiega Daniela Vichi, che ha curato l’iniziativa per la Pro Loco di cui è anche consigliere – saremo tanti grazie all’entusiasta adesione dell’istituto alberghiero e del polo liceale di Orbetello. Tutti insieme andremo a formare un grande cuore umano e creeremo lo slogan “I love Orbetello”. In loco sarà presente il nostro staff addetto alla distribuzione delle magliette bianche e la partecipazione, naturalmente, è aperta a tutti e gratuita».

«Un’iniziativa che abbiamo sottoscritto con convinzione – sottolinea Maddalena Ottali, assessore al turismo, alla cultura e al commercio del Comune di Orbetello – le nostre Pro Loco sono sempre in prima linea per la promozione del territorio e ringrazio la Pro Loco Lagunare per il grande impegno nel valorizzare il nostro centro storico, non solo attraverso l’intrattenimento, ma anche attraverso iniziative pubbliche come questa che coinvolgono anche molti giovani».

«È fondamentale infatti – aggiunge Ottali – il coinvolgimento delle scuole in questa occasione particolare, in linea con lo spirito con il quale da anni amministro sia la mia delega al turismo che alla cultura, in quanto credo profondamente nella necessità di fare rete tra associazioni, tra amministrazione e comunità per far sì che ogni evento, anche promozionale, sia profondamente radicato sul territorio. Uno spirito che, ormai da anni, la Pro Loco Lagunare ha sposato in pieno, un connubio che offre prodotti di qualità ai turisti, pensati dall’amministrazione di concerto con la cittadinanza attiva nel volontariato e nelle associazioni: una ricetta che ha radicato sul territorio molti eventi di successo, di cui il calendario di appuntamenti che va da qui fino a settembre è una viva testimonianza».

«Con questa iniziativa – dice ancora in conclusione Vichi – vogliamo lanciare lo slogan “I love Orbetello”, che può essere rilanciato da chiunque voglia promuovere il nostro territorio e le eccellenze locali o semplicemente raccontarlo per sottolinearne la bellezza. È un’iniziativa nella quale abbiamo scelto di coinvolgere i giovani, una testimonianza che la comunità c’è, è attiva e ama il paese».