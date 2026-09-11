GAVORRANO – L’essenza femminile dei due libri della scrittrice maremmana Francesca Falciani si fonde e dà vita a uno spettacolo teatrale, ideato e scritto interamente dalla stessa autrice: un viaggio nel tempo tra memoria e rinascita, affidato all’Associazione Rione Filare Aps e realizzato con il patrocinio del Comune di Gavorrano, della Pro Loco di Gavorrano e della Commissione Pari Opportunità.

L’appuntamento è domenica 13 settembre, alle ore 21, alla Pista del Filare con ingresso gratuito. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Togliatti, a Bagno di Gavorrano e sarà presente un punto di ristoro a cura dell’Associazione Rione Filare.

Interpreti e protagonisti della serata

Camilla Melani interpreterà Priama Agus, mentre Selena Doncovio vestirà i panni di Pia de’ Tolomei, alla quale Falciani ha voluto dare voce per la prima volta. Il protagonista maschile sarà Alessio Doncovio, mentre Caterina Albonetti, Nicole Priami, Laura Testi, Sabrina Paino, Francesco Villareale, Mirco Brachini e Maurizio Russo vestiranno i panni dei minatori e delle cernitrici.

A Patrizia Scapin è stato affidato un reading tratto dal libro di Falciani “Dove l’anima si fa voce” che accende i riflettori sull’essere donna oggi.