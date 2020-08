I grandi classici della musica italiana: “La brutta copia” in concerto

SCARLINO – Martedì 18 agosto alle 21.30 al Puntone di Scarlino un nuovo appuntamento con il calendario estivo del Comune.

In piazza Dani arriva “La brutta copia”, storica band locale che propone un repertorio di canzoni italiane amate dal grande pubblico: da Lucio Battisti a Edoardo Bennato, Nomadi, Zucchero, Francesco De Gregori, Pooh, Claudio Baglioni, Formula 3, New Trolls e molti altri autori per regalare due ore di musica. La storia del gruppo è cominciata in una cantina all’inizio degli anni Settanta.

«Allora eravamo ragazzini sognanti di musica – ricordano dalla band –: ci riempiva l’anima e ci faceva sentire qualcuno, ci dava modo di esprimerci». Nel 1973 il complesso ha assunto la prima storica formazione: Marcello Nucci (chitarra e voce), Claudio Poggioli (basso), Paolo Bogi (batteria), Salvatote “Toti” Perrucci (chitarre), Luigi “Gino” Faggianelli (tastiere) e Mario Serventi (voce). «Con le prime serate arrivarono anche le cambiali per l’acquisto della strumentazione adeguata, ma ne è valsa la pena: sono stati anni bellissimi di musica e viaggi».

Nel 1980 “La brutta copia” si scioglie, ma il 9 gennaio 2015, quasi per scherzo, Marcello, Salvatore, Claudio e Gino (con l’aggiunta del figlio di Marcello, Riccardo) si sono riuniti in festival di gruppi dell’epoca e la magia è tornata. La band ha ripreso a esibirsi con regolarità. Salvatore è sostituito da Giordano Cumoli alla chitarra elettrica e ad oggi questa è la formazione che propone uno spettacolo musicale pop-rock. L’ingresso al concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it.