I giovani studenti di tutto il mondo cantano nella Piccola Svizzera in un concerto speciale

CASTIGLIONE – L’eccellenza mondiale dei giovani studenti d’opera sarà la protagonista di una serata speciale che la Georg Solti Accademia metterà in scena venerdì 12 luglio alle ore 21,30 (ingresso libero), nel salotto all’aperto del borgo medioevale intitolato al maestro ungherese.

La Georg Solti Accademia offre ogni anno un corso di bel canto nella cittadina balneare di Castiglione della Pescaia, uno per répètiteurs presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia e, dal 2016 un programma di masterclass in Cina in collaborazione con Rolex e con il Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo a Pechino.

Nata nel 2004, dalla fondazione ha formato oltre 190 cantanti, molti dei quali hanno già intrapreso importanti carriere professionali ottenendo ingaggi di rilievo ad alcuni dei festival più rinomati o presso grandi teatri internazionali.

Sono solo 12 i cantanti e 6 i répétiteur ammessi, selezionati tra centinaia di candidati da tutto il mondo, provenienti da Australia, Usa, Regno Unito, Serbia, Lituania, Lettonia, Corea del Sud, Turchia e Cina, che dallo scorso 25 giugno si stanno perfezionando nel Bel Canto frequentando le masterclass a Castiglione della Pescaia.

Solti credeva nei giovani e nel beneficio di una formazione di prima classe e, in coerenza con i suoi ideali l’Accademia ha sviluppato nel corso degli anni una reputazione di professionalità, disciplina e attenzione ai dettagli, riconosciuta internazionalmente come programma di eccellenza, con masterclass condotte da cantanti di opera, coach vocali e répétiteur di fama mondiale.

Lo scopo dell’Accademia è quello di attrarre i migliori giovani talenti del settore, indipendentemente dal loro paese di origine e dalla situazione economica e offrire un’opportunità di formazione veramente unica. L’atmosfera professionale e al tempo stesso autentica che caratterizza il lavoro dell’Accademia contribuisce a potenziare, ottimizzandolo, lo scambio degli studenti con maestri, tutor e insegnanti di lingua, vivendo immersi nella vita quotidiana e in tutta la musicalità linguistica dell’Italia più tradizionale, con l’idea di sviluppare un legame con la patria dell’Opera. Hanno collaborato con l’Accademia: Thomas Allen, Richard Bonynge, José Carreras, Alessandro Corbelli, Daniela Dessi, Mariella Devia, Mirella Freni, Barbara Frittoli, Roberto Frontali, Angela Gheorghiu, Massimo Giordano, Leo Nucci, Dennis O’Neill, Luciana Serra, Frederica von Stade and Kiri Te Kanawa.