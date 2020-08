I “GATTI TUTTOFARE” DEL GRANDE POETA ELIOT IN SCENA ALL’ANFITEATRO DI ROSELLE

ROSELLE – Fra le non molte curiosità di questa stanca estate, spicca la produzione di uno spettacolo sui gatti. Il libro dei gatti tuttofare del grande poeta T.S. Eliot dell’associazione culturale Polis 2001.

Vivace, tenero e stimolante la fantasia di ragazzi e adulti, lo spettacolo ha debuttato al Cassero senese di Massa Marittima, incantando letteralmente gli spettatori. Il nuovo scenario altrettanto suggestivo sarà l’Anfiteatro di Roselle mercoledì 19 alle ore 18,30.

Regista è la grossetana Caterina Zotti, che porta in scena gli attori Caterina Rossi, Luigi Parravicini, Michela Azzolini, Erica Cruciano e la partecipazione della danzatrice, cantante e attrice Caterina Genta.

Dal libro di Eliot fu tratto il Musical Cats per anni sulle scene mondiali, ma anche con la sola parola interpretata dai bravi attori risultano personaggi di carattere e versatilità che possono essere apprezzati da adulti e ragazzi: Gianna Macchiamatta, Gatto romero, il gatto del mistero, Sandogat e altri non meno vulcanici.

Le musiche sono di Luigi Parravicini.

L’ingresso costa 10 euro, ridotto per ragazzi 4 euro. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Grosseto e viene realizzato in collaborazione co la Direzione regionale dei Musei della Toscana e il sostegno della Cassa di Risparmio di Firenze.

Info e prenotazioni – email asscultpolis2001@libero.it, tel 347 2299737, Fb Estate Rosellana Eventi.