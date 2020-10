“I funghi dei nostri boschi”: corso al museo ed escursione con menù a tema

GROSSETO – Al Museo di storia naturale della Maremma torna il tradizionale evento autunnale dedicato a “I funghi dei nostri boschi”.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre: si comincia alle 10 con la teoria, nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in strada Corsini 5, sotto la guida della professoressa Claudia Perini, micologa dell’Università di Siena, che condurrà alla scoperta di alcune delle principali specie di funghi autunnali.

Una mattinata da trascorrere tra un breve corso di riconoscimento delle principali specie e un inquadramento generale sui funghi.

A fine mattinata i partecipanti si sposteranno poi – con mezzi propri – alla Tenuta di Paganico, dove sarà possibile pranzare con un menu a tema. Infine, nel pomeriggio, l’iniziativa proseguirà con una breve escursione nei boschi della Tenuta (sono consigliati scarponcini e abbigliamento adatto) che si concluderà alle ore 17.

L’evento è a pagamento: 25 euro a persona (20 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, gratis per i bambini fino a 6 anni), costo che include la partecipazione all’incontro nella sala conferenze del museo, il pranzo e l’escursione nella Tenuta di Paganico. I posti, però, in adempimento alle misure di sicurezza anti-Covid, sono limitati a 30 persone: è necessario prenotare entro le ore 13 di venerdì 23 ottobre chiamando il museo al numero 0564 488571 oppure utilizzando il sistema di prenotazione online sul sito www.museonaturalemaremma.it.

Al Museo di storia naturale della Maremma sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it).