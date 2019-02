I “Flinstones” arrivano per festeggiare il Carnevale: appuntamento all’Argentario

PORTO SANTO STEFANO – Arrivano in piazza dei Rioni i Flinstones “rivisti e corretti” dall’Allegra Compagnia di Porto Santo Stefano. Domenica 3 marzo alle 16.45, nell’ambito della programmazione del Carnevale 2019 messa a punto dalla Pro Loco di Porto S. Stefano il gruppo teatrale santostefanese ripropone il musical comico dal titolo “Flinstones alla riscossa!”, più volte presentato durante la stagione estiva riscuotendo sempre consenso e successo.

Si tratta di una rappresentazione che garantisce un’ora e mezza di risate e divertimento, una parodia della celebre serie di cartoni animati adatta ad un pubblico di qualsiasi età. Il cast degli “allegri compagni”, diretti da Maria Pia Alocci, farà conoscere al pubblico in maniera allegra e insolita come si svolgeva la vita nella preistoria e farà assistere ad un finale tutto a sorpresa.

L’ingresso è libero e le offerte saranno devolute, come al solito, in beneficenza visto che La Compagnia è nata proprio per questo scopo.