CINIGIANO – Proseguono gli incontri culturali alla Biblioteca Comunale “Massimo Fabiani” e quello di sabato 7 novembre alle ore 17 è dedicato alla poesia.

A raccontarla, dialogando con il pubblico, questa volta saranno in due: Nino Muzzi e Lucia Matergi. Due figure di spicco della vita pubblica grossetana, da sempre impegnate nella diffusione e nella promozione della cultura, non solo come docenti, il “mestiere” che hanno esercitato per una vita, ma anche come politica impegnata lei e come formatore, scrittore e traduttore lui.

Al centro del pomeriggio di sabato ci sarà la poesia dello scrittore francese nella versione di Nino, stampata nel 2016 per i tipi di Effigi e l’influenza che la stessa ha avuto sulla poesia italiana a partire da quella a essa contemporanea.

“L’idea di portare a Cinigiano la poesia di Baudelaire – dichiara il consigliere con delega alla cultura Leonardo Meini – può sembrare una scelta ambiziosa, se non azzardata, ma siamo convinti che in questa società fatta anche di tante cose belle che purtroppo soccombono alla violenza, all’arroganza della comunicazione, alla tracotanza di certa politica, ci sia sempre più bisogno di bellezza.

Ecco, la politica, a partire dalla sua espressione più “piccola”, cioè quella dell’Amministrazione Comunale, ha il dovere di educare e di educare al bello, alla gentilezza. La poesia è bellezza e come tale deve essere restituita a tutti con ogni mezzo possibile.

Grazie alla loro profonda sensibilità e conoscenza dell’argomento, nonché della loro passione, in pochi come Nino Muzzi e Lucia Matergi riescono ad avvicinare anche un pubblico di meno esperti”.

L’agenda della biblioteca “Massimo Fabiani”, aderente alla Rete GROBAC, è ricca di appuntamenti.

Nel periodo prenatalizio ci saranno le presentazioni dei libri di Antonio Ceroni, di Alessandro Volpi dell’Università di Pisa, l’incontro di psicologia con la dottoressa Giovanna Nicaso e la mostra di acquerelli del pittore Gio Sangirardi, che si terrà nei locali della biblioteca dal 5 al 20 dicembre.

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